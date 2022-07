Brugge is nieuw groen pleintje rijker aan domein Julien Saelens

Brugge Senne (15) redt bejaarde vrouw van verdrin­kings­dood en wordt gehuldigd: “Ik gaf mijn gsm aan mijn vrienden en haastte me het water in”

Samen met zijn vrienden en broertje - blakend van trots - is Senne Matthys (15) maandag gehuldigd in het stadhuis van Brugge. De jongeman redde op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart een bejaarde fietsster van de verdrinkingsdood in Koolkerke. “Ze had haar hoofd bezeerd en lag al half met haar mond in het water”, vertelt Senne.

