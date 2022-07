Brugge hijst vlag tegen alle nucleaire wapens

Sijsele Frituur ‘Je m’en fous’ getroffen door brand: “Vlammen tot aan het plafond”

In Sijsele is woensdagochtend brand uitgebroken bij frituur ‘Je m’en fous’ in de Stationsstraat. Uitbaatster Valérie was net begonnen met het voorbakken van de frieten, toen er volgens de eerste vaststellingen kortsluiting ontstond in de afzuiginstallatie. “We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer frietjes te bakken”, aldus de vrouw.

