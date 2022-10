Brugge haalt nog lang niet ambities op klimaatvlak: “Méér zonnepanelen nodig, méér huizen fossielvrij verwarmen en veel minder CO2 uitstoten”

De meest opvallende en meteen ook meest hoopgevende vaststelling is dat de CO2-uitstoot in Brugge tussen 2011 en 2020 gedaald is met 17 procent. Dat is weliswaar minder dan de vooropgestelde 20 procent. “Ik put veel moed uit dit cijfer omdat het voor mij illustreert dat we samen wel degelijk het verschil kunnen maken”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). “Maar tegelijk bevat dit cijfer meteen ook onze grootste bekommernis: om tegen 2030 de helft minder CO2 uit te stoten, moeten we onze ambities verhogen. In de afgelopen 10 jaar is onze uitstoot verminderd met iets minder dan twee procent per jaar. In de komende 10 jaar moeten we dat opdrijven naar zeker drie procent per jaar.”

Dat zal actie vragen op alle terreinen, maar vooral dan op vlak van woning- en gebouwrenovatie en het fossielvrij verwarmen, meent Esquenet. “Want dat is meteen de tweede opvallende vaststelling: onze woningen en gebouwen zijn de afgelopen 10 jaar energiezuiniger geworden. Dat is goed nieuws: de warmtevraag is gedaald. Maar tegelijk stellen we vast dat de meeste woningen nog verwarmd worden met fossiele brandstoffen.” De ambitie is om de Brugse woningen en gebouwen op termijn fossielvrij te verwarmen. “Daar zijn we helemaal nog niet aan toe: slechts een zeer beperkt aantal woningen en gebouwen wordt verwarmd met warmtepompen of zonneboilers”, zegt Esquenet.

Warmtenet

“We moeten de overschakeling naar fossielvrije woning- en gebouwverwarming drastisch versnellen. Via buurgerichte wijkrenovaties zoals nu al gebeurt in de wijk Sint-Ludgardis in Assebroek willen we samen met Bruggelingen stappen vooruit zetten. Ook het aantal aansluitingen op het warmtenet van IVBO zullen we verder uitbreiden. In de komende jaren zullen we het warmtenet verder uitbreiden in Sint-Pieters en willen we ook de oversteek naar Christus-Koning maken, waar heel veel interesse is om aan te sluiten op het warmtenet.”

Wind- en zonne-energie

De productie van elektriciteit uit wind is de afgelopen jaren sterk toegenomen (+165.000 extra MWh per jaar in 2021). Daarmee zit Brugge voor op schema om haar doelstellingen windenergie 2030 te behalen. Deze hernieuwbare energie is vooral afkomstig van de meer dan 50 windmolens die in Brugge opgesteld staan. “Maar we moeten het aantal zonnepanelen in Brugge drastisch verhogen: we zitten niet op schema om onze doelstelling 2030 te behalen. “Wie in de binnenstad woont, heeft sinds kort wat meer mogelijkheden om zonnepanelen te voorzien, maar we moeten dit goed afstemmen met ons unieke Brugse dakenpatroon. Een omgevingsvergunning blijft dan ook noodzakelijk, maar onze diensten denken constructief mee aan goede oplossingen, ook voor wie in de binnenstad woont.”

Meer deelwagens en elektrische bussen

Sinds april kunnen gezinnen een subsidie tot 500 euro krijgen wanneer ze hun wagen wegdoen. Een half jaar na de invoering van de subsidie deden al meer dan 125 gezinnen een premie-aanvraag om hun nummerplaat te schrappen. Met de premie kunnen gezinnen instappen in autodelen, abonnementen nemen op het openbaar vervoer of een (E-)fiets kopen. Het aantal deelwagens is sterk gegroeid tot 60 deelwagens. Het stadsbestuur legt zichzelf een doelstelling op van 125 deelwagens in 2025 en 250 in 2030. Tot slot komen vanaf volgende zomer de eerste elektrische bussen toe in Brugge.

