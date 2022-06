Brugge haalt 250 internationale reisorganisatoren naar BMCC voor topcongres: “Een geweldige kans”

Brugse troeven

“Niet voor eerst is Flanders Travel Forum te gast in onze stad, maar deze keer kunnen we met onze nieuwe beurs- en congrestempel nog sterker de troeven van Brugge onder de aandacht brengen”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). “Voor Brugge is dit event een geweldige kans om de banden met belangrijke internationale wederverkopers na enkele moeilijke jaren terug aan te halen, onder meer ook met een dagvullend programma voor een hernieuwde kennismaking met de stad. We zijn trots dit belangrijke internationale evenement in Brugge te mogen ontvangen en te ondersteunen.”