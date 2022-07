Brugge gaat woonzorgcentrum Minnewater verbouwen tot nieuw stadskantoor: “We moeten een gebouw als dit koesteren en personeel van de stad in centrum houden”

Brugge Stadsgids 2022 binnenkort in de Brugse brievenbus

In de eerste helft van juli ontvangt elke Bruggeling de Stadsgids 2022. Deze gids is een handige wegwijzer naar de diensten van Stad Brugge, OCMW, politie en andere overheden. Je vindt er snel praktische informatie in terug via het handige trefwoordenregister.

4 juli