Brugge gaat eendenkroos in Damse Vaart bestrijden om openwaterzwemmen deze zomer mogelijk te maken

8 maanden cel voor psychia­trisch patiënte die verpleeg­ster blauw oog slaat en haar van collega uittrekt

Een 44-jarige vrouw uit Oostende heeft 8 maanden cel, de helft met uitstel, gekregen voor het toetakelen van twee verpleegsters. C.B. was opgenomen in het OLV-ziekenhuis in Brugge, toen ze een van de slachtoffers een blauw oog sloeg. Haar collega werd dan weer een pluk haar uitgetrokken. De weken voordien had de beklaagde zich ook al walgelijk misdragen.