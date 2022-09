Brugge (én Average Rob) vieren dag én nacht van de jeugdbeweging

Brugge LEVENSVER­HAAL. Iconische kaasboerin Lut (78), bijna een halve eeuw uitbaat­ster van het Diksmuids Boterhuis, overleden: “Ze was iemand om naar op te kijken”

Lut Willems, de bekende kaasboerin van het Diksmuids Boterhuis in hartje Brugge, is thuis overleden. Ruim tien jaar geleden trok ze de deur van de kleine, propvolle kwaliteitszaak in de Geldmuntstraat achter zich dicht. De Brugse kaasboerin en haar winkel waren bijna vijftig jaar lang een fenomeen in Brugge. Ze is 78 jaar geworden.

