Brugge en Antwerpen willen start van De Ronde van Vlaanderen afwisselend organiseren

Brugge was van 1998 tot en met 2016 de vertrouwde startplaats van de Ronde van Vlaanderen, die komende zondag voor vijfde keer in Antwerpen van start gaat. Het contract tussen Flanders Classics en Antwerpen loopt na die editie af. Antwerpen betaalt jaarlijks 400.000 euro voor de organisatie van de start. Brugge liet eerder al weten opnieuw kandidaat-startplaats te zijn, maar beide steden willen niet tegen elkaar in een opbod verzeild geraken. “Wij hebben altijd gezegd dat we er alles zouden aan doen om de start van de Ronde van Vlaanderen terug naar Brugge te halen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Havenfusie

“De economische return van die wereldwijde uitzending is natuurlijk één reden, maar we voelen vooral dat de Bruggelingen De Ronde terug willen. We hebben dit dossier langzaam en discreet voorbereid. Er hangt immers een zwaar financieel plaatje aan vast. Maar ik heb contact gelegd met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). We hebben samen een historisch akkoord gesloten om onze havens te laten samenwerken. In de rand van die besprekingen hebben we het ook over De Ronde gehad. We vonden het onzinnig om als grootste en derde grootste stad van Vlaanderen tegen elkaar te moeten opbieden. Bart De Wever en ikzelf hebben een voorstel uitgewerkt naar Flanders Classics toe. We willen de start afwisselend organiseren. Flanders Classics is op de hoogte, er waren afgelopen weekend nog besprekingen. De deal is nog niet rond, we mogen het vel van de beer nog niet verkopen. Maar ik heb er vertrouwen in.”