Brugge draagt uitbating van drie recyclageparken over aan IVBO: “Belangrijk om het betaalbaar te houden”

“Om de inzameling van het afval te kunnen blijven organiseren en ervoor te zorgen dat de recyclage betaalbaar blijft, is een meer regionale aanpak belangrijk”, motiveert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). De overdracht van de recyclageparken van de gemeenten naar de intercommunale is al enige tijd aan de gang in Vlaanderen. IVBO was één van de laatste regio’s waar dit nog niet gebeurd is. Recent kwam dan toch de vraag van enkele vennoot-gemeenten naar IVBO toe, om hun recyclagepark over te nemen. Stad Brugge, die traditioneel een voortrekkersrol opneemt binnen de intercommunale, zet nu dus als eerste de stap.