Brugge Classic voert voor het eerst gravelrit in: “We spelen in op de hype”

De Brugge Classic is hét evenement voor sportieve fietsers en vindt dit jaar op zaterdag 4 maart plaats. De organisatie is in handen van de Brugse Sportdienst, in samenwerking met hogeschool Howest. Start en aankomst zijn op de campus ZoWe, het opleidingscentrum Verpleegkunde Brugge in de Barrièrestraat. Er is keuze tussen drie ritten. “Speciaal voor deze editie is er een gravelrit van 45 kilometer. De rit wordt niet begeleid, dus je bepaalt zelf je snelheid. Niet evident, aangezien Brugge over niet zo heel veel gravelwegen beschikt. Gravel is wel een nieuwe hype en vandaar ook een logische keuze om hierop in te spelen”, geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aan.