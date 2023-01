Brugge Classic voert voor het eerst een gravelrit in: “Niet evident, want zoveel gravel is hier niet”

De Brugge Classic is in 2023 aan de zesde editie toe. De organisatie is in handen van de Brugse Sportdienst, in samenwerking met hogeschool Howest.

De Brugge Classic is hét evenement voor sportieve fietsers en vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 maart. Start en aankomst zijn voorzien op de campus ZoWe, het opleidingscentrum Verpleegkunde Brugge in de Barrièrestraat. Er is keuze tussen drie ritten. “Speciaal voor deze editie is een gravelrit voorzien van 45 km. De rit wordt niet begeleid, dus je bepaalt zelf je snelheid. Niet evident aangezien Brugge over niet zo heel veel gravelwegen beschikt. Gravel is wel een nieuwe hype en vandaar ook een logische keuze om hierop in te spelen”, geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aan.

Ring van Brugge

Naast de gravelrit zijn er ook twee wegritten. Er is een rit van 60 km (26-28 km/u) en een van 90 km (30-32 km/u). Daarbij is professionele begeleiding voorzien van politie, (motor)seingevers, volgwagens, ambulance. Op beide wegritten fietsen de renners over een stuk van de Ring van Brugge wat de Brugge Classic uniek maakt in vergelijking met andere wielertochten rond Brugge. Alle parcours zullen uitgestippeld zijn met bewegwijzering. De deelnemers zullen ook de GPX-file ter beschikking hebben op hun snelheidsmeter. Hebben de renners pech onderweg, dan zal de fietswinkel Shifting Gears hulp brengen in de mate van het mogelijke.

Inschrijven kan online vanaf 21 januari.

