Brugge bundelt alle activiteiten met de fiets op één online platform en kijkt al vooruit: “We willen van de start van de Ronde volgend jaar weer een echt volksfeest maken”

BruggeZes maanden na het WK wielrennen in Brugge en precies een jaar voordat de start van de Ronde van Vlaanderen naar de stad terugkeert, is een nieuw fietsplatform gestart.

Op www.brugge.be/fietsen vind je bestaande en nieuwe initiatieven die met fietsen te maken hebben. “Naast fietsroutes vind je hier ook informatie terug over waar en hoe je fietsen kan ontlenen in Brugge en waar je je fiets kwijt kunt als je een tussenstop maakt in de stad om te shoppen of een terrasje mee te pikken”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Je vindt er ook heel wat tips over hoe je je fiets het best onderhoudt en hoe je een diefstal van je stalen ros kunt vermijden.”

83 procent met de fiets

De fiets ligt Bruggelingen nauw aan het hart. Uit de driejaarlijkse stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur (meting najaar 2020, red.) blijkt dat 83 procent van alle ondervraagde Bruggelingen wekelijks korte afstanden per fiets afleggen. “Als stadsbestuur investeren we in veilige en goede fietsinfrastructuur”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Dit platform is daarom belangrijk: het omvat alle fietsinitiatieven van de stad en brengt deze op een transparante manier in kaart.”

Ideeënbus

Tijdens het WK wielrennen konden inwoners aangeven welke activiteiten ze wilden organiseren met hun buren, vrienden of vereniging gelinkt aan het WK. De bedoeling is om met de terugkeer van de Ronde hetzelfde systeem met een ideeënbus toe te passen. “Dit kan onder de vorm van promotie zijn of door een subsidie. Zo willen we van de Ronde terug het volksfeest maken zoals we vele jaren kenden”, aldus schepen Franky Demon.