Brugge betaalt 1,5 miljoen euro om start Ronde van Vlaanderen binnen te halen: “De economische return is enorm”

Gistel/Brugge Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak na vermeende verkrach­ting van minderjari­ge meisjes

1 april Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van Mustafa A. voor vermeende verkrachting in Gistel. De rechtbank in Brugge oordeelde eerder dat het seksueel contact tussen A. en de twee minderjarige medestudentes met wederzijdse toestemming gebeurde. Het Openbaar Ministerie vordert evenwel in het Gentse hof van beroep een effectieve celstraf van 2 jaar.