Brugge bespaart 300.000 euro op energie dankzij zonnepanelen op haar gebouwen: “We blijven inzetten op zonnestroom”

Hoe hoog is de tweedever­blijfs­taks in de kustgemeen­ten? En welke kosten kunnen erbij komen?

Aan zee zijn er tienduizenden flats en huizen waar niemand gedomicilieerd is. De eigenaars betalen daarvoor een tweedeverblijfstaks, die gemeenten een recordopbrengst van 85 miljoen oplevert. Onze woonexpert Björn Cocquyt zocht uit hoeveel de taks in de verschillende gemeenten bedraagt en hoeveel zij in totaal ontvangen. Hij lijst ook de andere belastingen op die bij een tweede verblijf horen. Zijn advies? “Maak een simulatie van het totale kostenplaatje voor je tot een aankoop overgaat.”