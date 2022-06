Brouwerij De Halve Maan haalt volledig financieringsbedrag voor duurzame investeringen op in amper 24 uur tijd

Woensdagavond maakte brouwerij De Halve Maan zijn nieuwste project bekend aan het grote publiek. Samen met het FSMA-erkend platform ‘Winwinner’ lanceerden ze een crowdlendingcampagne, waarmee ze in totaal 2 miljoen euro wensten op te halen om extra te investeren in duurzaamheid. Concreet gaat het geld naar zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie, om zo de impact op het milieu nog verder terug te schroeven.

De oproep was duidelijk een succes. Na amper één dag kon de brouwerij het volledige financieringsbedrag ophalen. “Een ongezien resultaat dat ver boven de verwachtingen ligt”, zegt CEO Xavier Vanneste.. “In 2016 lanceerde we al een crowdfunding voor de aanleg van onze ondergrondse bierpijpleiding. Toen zagen we hoe belangrijk het is om onze community te betrekken in een innovatief en duurzaam verhaal. Ook nu, bij onze verdere verduurzaming, wilden we het publiek betrekken, en met succes. De telefoon stond de hele dag roodgloeiend met mensen die belden met vragen tot intekenen.”