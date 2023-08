Bromfietser (30) gewond na aanrijding met wagen die parking Lidl wil oprijden

voetbal jupiler pro league Mag Nils De Wilde (Cercle Brugge) hopen op basis­plaats in Sint-Trui­den? “Al heel blij met die eerste assist”

Na de zege op Standard ging Alan Minda, auteur van zijn eerste doelpunt voor Cercle Brugge, logischerwijs met de meeste aandacht lopen. Maar minstens even belangrijk in de groen-zwarte overwinning was het aandeel van de assistgever. Nils De Wilde (20) smukte zijn tweede invalbeurt met een schitterende steekpas op. “Dit is genieten, ik zie nu wel wat de volgende stap wordt”, blijft de Dendermondenaar bescheiden.