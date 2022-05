Broers die agenten betichtten van politiegeweld krijgen nu zelf werkstraffen

Bruggelingen L.D. (19) en T.D. (23) zaten vorig jaar met een vriend in het Astridpark, toen de politie een gecoördineerde actie wilde aanvatten tegen drugs en overlast. Toen agenten de identiteitskaart van de broers vroegen, was het hek van de dam volgens de burgerlijke partijen. “De beklaagden waren duidelijk geïrriteerd door de controle”, vertelde de advocaat van de Brugse politie en zeven agenten die bij de interventie betrokken waren. “De politie had alle recht om op te treden, maar de beklaagden beslisten alles te filmen en de beelden nadien op sociale media te plaatsen. Met de hashtag ‘I can’t breathe’.”

Bij de arrestatie van beide broers vond het nodige duw- en trekwerk plaats. Eén inspecteur raakte volgens haar advocaat gewond toen ze door T.D. tegen de grond geduwd werd. Beide broers vonden het optreden van de politie echter disproportioneel en beslisten klacht in te dienen. Een intern onderzoek bracht echter geen onregelmatigheden aan het licht. Beide broers werden door het parket voor de rechter gebracht voor weerspannigheid en lasterlijke aangifte. T.D. moest zich ook verantwoorden voor slagen en verwondingen. Het parket tilde bovendien zeer zwaar aan het feit dat hij ook herkenbare beelden van het incident online plaatste met de nodige hashtags erbij.

De verdediging vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. “Dit dossier is een ketting van zinloze politionele tussenkomsten”, pleitte meester Dieter De fauw. “Nadat de jongste broer in de boeien was geslagen, sprong het ganse politieteam als een vleeshoop op de tweede. Zoals in de jeugdbeweging. Dat getuigt van enorme onprofessionaliteit. Met het plaatsen van die beelden op sociale media heeft mijn cliënt bovendien niemands privacy geschonden. Iedereen was onherkenbaar door hun mondmasker.”

Van weerspannigheid of slagen en verwondingen was ook volgens meester Virginie Cottyn geen sprake. “Beide broers hebben nog een blanco strafblad. Dat waren geen hangjongeren. Eén van hen wilde die dag gewoon zijn vroegere restaurant even tonen aan z’n Britse vriend. Hun klacht was helemaal niet lasterlijk, maar gewoon het gevolg van de schending van hun rechtvaardigheidsgevoel.” De rechtbank sprak beide broers inderdaad vrij voor lasterlijke aangifte. De rest van de feiten werd wel bewezen verklaard. T.D. kreeg woensdagmorgen 100 uren werkstraf opgelegd. Zijn broer moet 46 uren uitvoeren. De agente die geslagen werd, kreeg 2.200 euro schadevergoeding toegekend, de zes anderen in totaal 2.770 euro. De politiezone Brugge ontvangt 518 euro.

