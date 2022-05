Broeder Roger Demon, jarenlang directeur van de Frères, is overleden: “Een man met een groot hart”

Toenmalig broeder-overste Roger Demon verbleef steeds in het klooster naast de school in de Mariastraat, samen met zijn collega-broeders. De geschiedenis van de Xaverianen in Brugge begint met de komst van de Nederlandse schoenmaker Theodoor Rijken, die in 1838 - op vraag van de toenmalige bisschop Boussen - een broederklooster oprichtte in de Ezelstraat. Hij nam drie ambachtslui mee om er te gaan wonen. Zes jaar later startte Rijken het Xaveriusinstituut op. In dat jaar trokken ze een kloostertoog aan en heetten ze voortaan officieel ‘Broeders Xaverianen’, maar om zich te onderscheiden van de ‘Broeders van Liefde’ werden ze in de volksmond al snel de ‘Frères’ genoemd.