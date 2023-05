Brandweer rukt uit voor brand aan bijgebouw in aanbouw

Nieuwe atletiekpi­s­te voor Brugge zal 2,2 miljoen euro kosten

De stad Brugge en Vlaanderen gaan de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek renoveren. Dat is nodig, want het looptraject is al een tijdje versleten. Het komende Belgisch kampioenschap in Brugge deze zomer zal het laatste wapenfeit zijn van de piste uit 1989.