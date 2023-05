Brandweer redt drenkeling (33) uit water in Brugge

NET OPEN. “Ik wil de Bruggeling champagne leren kennen”: Tanja (56) opent shop en bar ‘Bulles de Princesse’ in Ezelstraat

Ze heeft er wat slapeloze nachten opzitten, maar de droom is wel gerealiseerd: in de Ezelstraat, nabij de Ezelpoort, heeft Tanja De Loore (56) zopas champagnebar ‘Bulles de Princesse’ geopend. ‘Prinses’ Tanja heeft er honderd cuvées van twintig lokale boeren in de aanbieding. “Het is mijn passie, ik kan een hele dag over champagne praten.”