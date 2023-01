Brandweer moet vrouw uit voertuig helpen na ongeval op E40 in Brugge

Een personenwagen reed er achteraan in op een voorligger. Door de kleine impact verloor de bestuurster de controle over haar voertuig en belandde naast de weg in de gracht. De vrouw kon niet op eigen kracht het voertuig verlaten en werd door de hulpdiensten uit haar auto bevrijd. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen waar de vrouw op inreed had de tik nauwelijks gevoeld, maar stopte even verderop op de pechstrook. Hij kon na het afnemen van een verklaring zijn weg verderzetten. De verkeershinder bleef beperkt.