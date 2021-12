Brandweer moet vos bevrijden in het centrum van Brugge: “Dit verklaart waarom er kippen in de buurt zijn verdwenen”

BruggeDe brandweer van Brugge heeft een onfortuinlijke vos bevrijd uit een benarde situatie. Het dier zat vast in een poortje tussen de Brugse rei en een achtertuin van de B&B-uitbaters Caroline Demol en Gert Verhoestraete langs de Oude Zak, in het centrum van de stad dus. “Wij hebben kippen lopen, wellicht wilde hij daarom in onze tuin zijn”, zegt Caroline. Verschillende omstaanders aanschouwden het tafereel vanop één van de bruggetjes.

Het voorval gebeurde vorige week al, maar raakt nu pas bekend. Het waren de uitbaters van de bed & breakfast B’Guest langs de Oude Zak die het allemaal zagen gebeuren. “De vos zat vast in een stalen poortje dat onze achtertuin afschermt van het water", vertelt Caroline Demol. “Het dier moet op één of andere manier klem zijn geraakt. Er is geen andere verklaring voor. De brandweer kwam ter plaatse om de vos heel vakkundig en rustig te bevrijden. Ze vertelden me dat ze dit nog nooit eerder hadden meegemaakt, en zeker niet in het centrum van de stad.”

Volledig scherm De vos zat klem tussen de spijlen van één van de poortjes tussen de achtertuin en de reien. © RV

Vanop de bruggetjes langs de reien konden enkele voorbijgangers het tafereel bekijken, fotograferen en filmen. Dat er veel leven in en rond de reitjes is, weet iedereen. De Brugse zwanen zijn bijvoorbeeld tot ver buiten de landsgrenzen beroemd. Vorig jaar nog werd voor het eerst in 170 jaar een bever gespot langs de reien. En er waren ook massaal veel karpers te zien door het heldere water. Maar dat er ook geregeld vossen in de buurt zitten, is toch opmerkelijk. “Het verklaart alvast waarom er in de buurt een deel van de kippen is verdwenen”, zegt Caroline. “Dat zou ook wel eens de reden kunnen zijn waarom de vos precies in onze tuin wilde zijn. Ook wij hebben hier kippen lopen. Het poortje is dus wellicht hun redding geweest.”

Volledig scherm Caroline Demol en Gert Verhoestraete van B&B B'Guest. © Benny Proot

De brandweer bevrijdde het onfortuinlijke dier uiteindelijk en liet het weer los in de natuur. “Ik denk dat de vos zich in de buurt moet schuilhouden, want ik zou niet weten hoe het andere oorden kan opzoeken. Onze achtertuinen grenzen allemaal aan de reien. Het kan eigenlijk geen kant op", vertelt Caroline. De gasten van de bed & breakfast hebben uiteindelijk niks van het spektakel gezien. De achtertuin van Caroline en haar man Gert is privé en dus niet toegankelijk of zichtbaar voor de gasten.

Volledig scherm De brandweer moest de vos komen bevrijden © RV