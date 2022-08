Brandje in bunker snel onder controle

Brugge Horecaon­der­ne­mer Dirk Van Den Bossche (66) neemt ook ho­tel-restaurant Pergola Kaffee over: “Een investe­ring is altijd een risico, zeker in deze tijden”

Horecaondernemer Dirk Van Den Bossche (66) heeft met hotel-restaurant Pergola Kaffee een nieuwe horecazaak aan zijn toeristisch imperium in Brugge toegevoegd. De knappe zaak langs de Brugse reien telt acht kamers. Van Den Bossche wil binnenkort ook het restaurant weer gaan uitbaten. “Corona was een wake up-call voor Brugge: wij hoeven geen toeristen te weren of selecteren”, meent hij.

