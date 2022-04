Brandende matras maakt kamer onbewoonbaar in psychiatrisch ziekenhuis

Bredene/Oostende Volksjury samenge­steld voor assisenpro­ces tegen man die z'n moeder begroef in de duinen en haar pensioen bleef opstrijken

Zeven mannen en vijf vrouwen zullen vanaf vrijdag in de volksjury zetelen op het assisenproces tegen Bredenaar Frank Pauwels (50). Dat is dinsdagnamiddag beslist in het Brugse gerechtsgebouw. Pauwels begroef z’n 79-jarige moeder zes jaar geleden in de duinen van Oostende en bleef nadien haar pensioen opstrijken.

