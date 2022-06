Brand krijgt zaakvoerders rooftoprestaurant Njord niet klein: “Herstellingswerken zijn volop bezig. We hebben goede hoop dat zomerseizoen te redden valt”

Tien dagen geleden was de avondservice net begonnen, toen een zwart rookgordijn neersloeg in de keuken. Al snel was duidelijk dat er brand was ontstaan in de technische ruimte van het restaurant, dat gevestigd is op de zevende verdieping van het ABC-gebouw in Zeebrugge. De aanwezige klanten en personeel - alles samen een dertigtal - werden meteen geëvacueerd. De brandweer moest via de trap naar boven om het vuur te blussen, maar kon wel vermijden dat de vlammen zich verder verspreidden. Al was de schade wel aanzienlijk. Rook- én waterschade. Meteen na de brand waren de watersprinklers in werking getreden, waardoor het water door het plafond liep tot in het restaurant. Ook onderliggende verdiepingen liepen schade op.

Daags na de brand stelde zaakvoerder David Dendooven vast dat de schade groter was dan eerst gevreesd. Tien dagen later zijn de herstellingswerken volop bezig. “Wanneer we terug kunnen openen, is afhankelijk van de levering van de materialen”, aldus David, die wel hoopvol is dat het zomerseizoen nog gered kan worden. “Maar een specifieke datum voor de heropening durf ik niet te geven. Het stemt me wel bijzonder tevreden dat alle aannemers alles in het werk stellen om alles zo snel als mogelijk klaar te krijgen.” Dat er veel werk was na de brand, is alvast duidelijk. De elektrische apparaten in de keuken moeten bijna allemaal vervangen worden, in de technische ruimte hetzelfde verhaal en ook de vloer in het restaurant moet volledig vernieuwd worden. “Het parket kwam volledig omhoog. Niet onlogisch als je weet dat het water enkele centimeters hoog stond. En dan zijn er nog de schilderwerken”, besluit David. “Eén zaak staat vast: we hopen snel terug klanten te kunnen ontvangen.”