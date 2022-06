Zeebrugge heeft nu een ‘wijkregisseur’ die leefomgeving moet helpen verbeteren

ZeebruggePeter d’Aubioul is aangesteld als ‘wijkregisseur’ in Zeebrugge. Hij krijgt van de stad en het havenbestuur van Port of Antwerp-Bruges de taak om de Zeebruggenaren beter te ondersteunen en het leven in de havengemeente te verbeteren.

Eind december 2021 maakten de Vlaamse overheid, Stad Brugge en de haven van Zeebrugge, nu Port of Antwerp-Bruges bekend dat ze over een periode van vier jaar 968.000 euro reserveren voor Zeebrugge. Via een wijkverbeteringscontract willen ze met concrete acties de Zeebruggenaren beter ondersteunen en hun leefomgeving verbeteren.

Voor de uitvoering van het wijkverbeteringscontract werd recent een ‘wijkregisseur’ aangesteld. “Peter d’Aubioul is als wijkregisseur samen met gebiedscoördinator Karel Masureel verantwoordelijk voor de opvolging en realisatie van de voorgestelde acties en doelstellingen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Beiden zullen nauwe contacten onderhouden met inwoners, handelaars, verenigingen en de lokale diensten om vast te stellen wat er reilt en zeilt in Zeebrugge. Zo kunnen zij kort op de bal spelen. Zo wordt er op korte termijn al werk gemaakt van een beweegparcours, begeleiding voor mensen die hun woning duurzaam willen renoveren en wordt er onderzocht wat er nodig is om het openbaar domein net te houden.”

Nieuwkomers

Het team is ook versterkt met toeleider Georgiana Popa. “Als ondersteunende brugfiguur zal zij contact leggen met anderstalige bewoners en nieuwkomers en hen ondersteunen bij de integratie en participatie”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Als wereldhaven zorgt Port of Antwerp-Bruges voor welvaart en jobs. Maar wij willen méér doen en betekenen. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom nemen wij actief deel aan projecten die positief bijdragen aan onze omgeving. We zijn ervan overtuigd dat de verdere uitrol van het wijkverbeteringscontract een meerwaarde zal vormen voor de gemeenschap in Zeebrugge.”

Wie actief is en/of woont in Zeebrugge en graag een gesprek rond de leefomgeving of leefbaarheid in Zeebrugge wil, kan Karel, Georgiana of Peter bereiken in het Gemeenschapshuis op het Marktplein in Zeebrugge.

