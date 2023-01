Soulsister geeft een gratis concert op de Markt van Brugge op 1 april als opwarmer voor de start van de Ronde van Vlaanderen 2023

De start van de Ronde van Vlaanderen is na zes jaar afwezigheid terug in Brugge. Op zondag 2 april 2023 maar ook in 2025 en 2027 zal deze wereldbekende wielerwedstrijd afgetrapt worden op de Markt in Brugge. “Het weekend van 1 en 2 april 2023 wordt Brugge even het centrum van de wielerwereld en wanneer dan alle ogen op ons gericht zijn en er zovele Belgische maar ook buitenlandse fans in onze stad zijn, leek het ons gepast om er dan maar een weekendevent van te maken”, zegt Filip De Craemer die voorzitter is van het Comité voor Initiatief.

Jarenlange ervaring

Chemie, magie: Jan Leyers en Paul Michiels hebben het samen altijd gehad. Muziekbroeders van toen ze in 1986 nog half voor de grap The Soul Sisters heten, leveranciers van magische songs, van het debuut ‘You get to me’ via mijlpalen als ‘Like a mountain’ en de wereldhit ‘The way to your heart’ naar het rijpere werk: de inmiddels klassieke albums ‘Heat’, ‘Simple Rule’ en ‘Swinging like big dogs’ met de hits ‘Through before we started’, ‘Facing love’, ‘Changes’, ‘Tell me what it takes’, ‘Locks and keys’ en zovele andere. Live bleef al die jaren de chemie intact, met Jan als hart en brein van de groep en Paul als lichaam en ziel. Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal aan en deed het op talloze binnenen buitenlandse podia vonken en vlammen. In 2023 spelen ze slechts een beperkt aantal shows én momenteel kondigen ze slechts één openbare show in full-force aan - op 1 april op de Markt in Brugge. De Belgische hitmachine staat er op het megagrote podium van de Ronde van Vlaanderen. De band Level 6, die in 2023 zijn 10de verjaardag viert, staat in het voorprogramma.