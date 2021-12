“Koppel stierf in elkaars armen, bebloede handafdruk als stille getuige”: schrijnende verhalen bij aanvang proces rond dodelijke koelcontainer Essex waarin 39 Viëtnamezen stierven

Knokke/Brugge Dit zijn de restau­rants in Brugse regio die het best scoren in culinaire gids Gault&Millau

In de regio Brugge-Oostkust is het lijstje van toprestaurants al jaren erg lang en uitgebreid. Wij rangschikten voor u de toppers in een handige ranglijst van zaken die minstens 15 op 20 halen. Restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist is, samen met De Jonkman in Brugge, hét toprestaurant volgens de gids Gault&Millau.

