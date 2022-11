Francis De Backer (53) en echtgenote Youssra (36) openden Frituur De 4 Seizoenen in Sint-Pieters: “Iedereen is dol op onze huisbereide stoverijsaus”

Zwevezele/Brugge/Antwerpen Moeder die dochtertje (5) om het leven bracht plots overleden in gevangenis: "Ze heeft de dood van haar kind nooit een plaats kunnen geven”

In haar cel in de Antwerpse gevangenis is woensdag het levenloze lichaam van Nathalie B. (50) aangetroffen. De vrouw bracht in 2012 haar 5-jarige dochtertje D. om het leven in Zwevezele. Ze kwam bijna twee jaar geleden voorwaardelijk vrij, maar vloog recent opnieuw achter de tralies. “Ze is de dood van haar dochtertje altijd blijven meedragen”, reageert haar advocaat.

10 november