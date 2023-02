Brugse jongeren volgen artistieke ‘bootcamp’ en tonen je nu het resultaat

TV “Ik hoef jouw f*cking excuses niet te horen”: trailer tweede seizoen ‘Hacked’ gelost

Goed nieuws voor de fans van de bekroonde jongerenreeks ‘Hacked’, want het tweede seizoen is in aantocht. In de eerste tien afleveringen maakte de kijker kennis met de drie hechte vrienden Nilou (Alicia Andries), Malick (Misha van der Werf) en Adanne (Helena Tengan), die gechanteerd en geteisterd werden door een genadeloze hacker. Maar nu is het tijd voor de andere kant van het verhaal. De fans komen eindelijk wat meer te weten over de hacker zélf.

