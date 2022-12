Beslissing over vuurwerk in Brugge wordt pas vanavond genomen: “Het grote volksfeest op ‘t Zand gaat natuurlijk door”

Het is zowat de meest gestelde vraag op dit moment aan de organisatoren: wordt het vuurwerk afgeblazen omwille van de felle wind? “Het is nu te vroeg om daar al een definitief antwoord op te geven”, zei De Craemer ons zaterdag rond 15.30 uur. Ik vermoed dat we rond 8 uur vanavond de knoop zullen doorhakken. Dat gebeurt na advies van de brandweer en de vuurwerkproducent en in overleg met burgemeester Dirk De fauw die hier om middernacht het nieuwe jaar officieel zal inluiden.” Aan interesse geen gebrek want de voorbije weken liepen via de website van het Comité voor Initiatief heel wat berichtjes binnen van buitenlandse toeristen die zich afvroegen of er op oudejaarsavond iets te beleven valt in Brugge. Ook de handelsgebuurtekring van ‘t Zand is maar al te blij met het feest dat duizenden feestvierders naar het plein lokt. “Ze hebben me verzekerd dat er dit jaar meer horecazaken zullen openblijven en op de terrassen zullen er extra drankstandjes staan. Ook het koor is er helemaal klaar voor”, besluit de voorzitter.