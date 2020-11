Boom herleidt wagen van Gaston (90) tot schroot: “We hadden net boodschappen gedaan. Dit kon véél erger afgelopen zijn”

Spectacu­lair ongeval: vrachtwa­gen komt in middenberm terecht en ontwortelt boom

29 oktober Op de expresweg in Brugge net voorbij de afslag van de Oostendse Steenweg is woensdag rond 18.30 uur een spectaculair ongeval gebeurd. Een Nederlandse vrachtwagen die richting in de richting van de E40 reed, week om onbekende reden af van de rijbaan en kwam in de middenberm terecht.