Boete voor Clubspeler Mata, die samen met Dennis wordt tegengehouden in Porsche: “Plots ging het alleen nog over die twee doelpunten tegen Real Madrid”

De feiten dateren van 19 oktober 2019, enkele dagen na het memorabele gelijkspel van Club tegen Real Madrid in de Champions League. Clinton Mata zat aan het stuur van z’n Porsche, met naast zich Dennis. Het duo haalde langs de N31 in Brugge een politiewagen in, waarna de agenten besloten om het voertuig te doen stoppen. Volgens het proces-verbaal reed Mata 136 kilometer per uur, waar 90 is toegelaten. De agenten stelden ook vast dat de twee voorste zijruiten van de Porsche getint waren. Mata moest zich dan ook verantwoorden voor onaangepaste snelheid én de getinte zijruiten.

Middelvinger naar politie?

In het pleidooi gaf de verdediging ook de politie een veeg uit de pan. “Op een bepaald moment herkenden ze mijn cliënt en zijn ploegmakker. Plots ging het alleen nog maar over de twee doelpunten die Dennis tegen Real Madrid scoorde. Mijn cliënt had het gevoel dat hij met een handtekening te geven ervan af kon komen. Hij vroeg de agenten of ze hem hadden tegengehouden om over voetbal te praten, maar dat schoot in het verkeerde keelgat van de agenten.” Opvallend: in het proces-verbaal staat ook dat Dennis zijn middelvinger uitstak naar de agenten. “Maar die was aan het Facetimen met iemand. Dat was absoluut niet naar de politie", gaf de advocaat nog mee.