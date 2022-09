Boekhouder van Boudewijn Seapark in de cel op verdenking van fraude: “Een geluk dat we het zo snel opmerkten”

Bij de medewerkers van het Boudewijn Seapark kwam het nieuws hard binnen. De boekhouder was pas sinds half mei in dienst bij het park. Hij was er vast in dienst en ook de enige boekhouder. Goede bedoelingen had hij evenwel niet, zo zou blijken. De man zit momenteel namelijk in de cel op verdenking van fraude. “Zoiets verwacht je natuurlijk niet”, zegt Geertrui Quaghebeur. “In het belang van het onderzoek, dat volop loopt, kunnen we momenteel niet veel informatie kwijt. Maar het is duidelijk dat we dit ten zeerste betreuren.”