“Blijf vanavond weg uit Brugge”: politie roept mensen op thuis te blijven na volkstoeloop richting lichtfestival

Vooral op de Koning Albert I-laan is het lang aanschuiven om naar het centrum te rijden. Aan de tien lichtinstallaties is het bij momenten dan ook zéér druk. Al gaat dat in verschillende gevallen ook om momentopnames. “We hebben nadarhekken klaarstaan voor het geval het écht te druk wordt aan de lichtinstallaties", zegt de burgemeester. Vooralsnog moest dat nog niet gebeuren. Wintergloed is aan de tweede editie toe en startte vrijdagavond ook al onder grote belangstelling. Zeker gezien het mooie wandelweer is het deze avond dé topattractie in de ruime regio. Bij de politie vragen ze mensen die nog zouden plannen om deze avond te komen, om dat uit te stellen. Het lichtfestival is nog elke dag te bezichtigen tot 10 januari . “Nog tijd genoeg dus om te komen", zegt woordvoerster Lien Depoorter.