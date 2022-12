BINNENKIJKER. De Zomere, één van de alleroudste Brugse huizen opent als bed and breakfast: “Drie jaar aan gewerkt en megatrots op het resultaat”

Brugge Neurothera­peut schrijft boek over hoe je lichaam je hele geschiede­nis opslaat: “Mensen denken soms dat ze een gebeurte­nis een plaats hebben gegeven, maar dat kan vele jaren later nog lichaams­klach­ten geven”

In geen tijd haalt het eerste boek van manueel neurotherapeut Tom De Prest (42) de top-20 van meest verkochte non-fictie van Vlaanderen. In ‘Hoe het lichaam onthoudt, wat je zelf vergeten bent’ beschrijft de Bruggeling hoe lichaamsklachten ook het gevolg kunnen zijn van emotionele gebeurtenissen. “Ik heb zelf even diep gezeten en dat heeft mijn leven veranderd”, zegt hij.

12:39