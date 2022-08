Bijna dubbel zoveel kinderen verloren gelopen aan zee: "Dit zou geen probleem mogen zijn voor de redders”

KustTijdens de maand juli zijn aan de kust 879 personen verloren gelopen. Dat is bijna dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De overgrote meerderheid van de verloren gelopen personen waren kinderen. “Als hun ouders of begeleiders hen goed in de gaten zouden houden, of minstens een gratis verdwaalarmbandje zouden omdoen, zou veel ellende kunnen vermeden worden”, zegt voorzitter Bert Gunst van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

Het prachtige zomerweer lokte in juli heel wat volk naar de kust en dat weerspiegelt zich ook duidelijk in de cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Verspreid over de hele maand telden zij 879 verloren gelopen personen, waarvan het overgrote merendeel kinderen waren. In 2021 werden in juli nog 462 verloren gelopen personen geteld. Dit jaar verdubbelden de cijfers zich dus. Enkel in 2018 was het nog dramatischer: toen liepen liefst 1.100 personen verloren tijdens de eerste zomermaand.

Verdwaalarmbandje

Oostende en Blankenberge waren traditioneel weer koplopers met respectievelijk 444 en 123 verloren gelopen mensen. Het zijn dan ook de drukst bezochtste badsteden. Het IKWV trekt na het bekend geraken van de cijfers aan de alarmbel. “Het probleem van de verloren gelopen kinderen zou eigenlijk geen probleem mogen zijn”, zegt voorzitter Bert Gunst. “Als hun ouders of begeleiders hen deftig in de gaten zouden houden of minstens een gratis verdwaalarmbandje zouden omdoen, zou enorm veel ellende kunnen vermeden worden. De prioriteit van de redders aan zee ligt uiteraard bij de badgasten en watersporters, alsook bij toeristen die onwel worden of zich kwetsen op het strand. Als hun aandacht telkens wordt weggetrokken omdat ze voor de zoveelste keer een panikerende ouder of verdwaald kind moeten opvangen, kan dit uiteraard onveilige situaties veroorzaken.”

Basisregels

De kustreddingsdiensten herhalen nog eens de basisregels om kinderen niet uit het oog te verliezen. “Hou je kinderen op elk moment in de gaten. Vergezel hen naar het water of op het strand tijdens het spelen”, klinkt het. “Doe je kindje ook een gratis polsbandje om. Vul de naam van het kind en je telefoonnummer in. De polsbandjes zijn gratis te verkrijgen bij de redders, EHBO posten en toeristische diensten. Spreek ook een uniek herkenningspunt af voor als jullie elkaar toch uit het oog zouden verliezen. Als je toch verdwaald bent, ga je best niet lopen. Stap onmiddellijk op een redder af. Maak daarom je kinderen ook vertrouwd met de redders.”

Het IKWV, de kustgemeenten, provincie West-Vlaanderen en verschillende politiezones staken intussen ook de koppen bij elkaar om extra in te zetten op preventie en sensibilisering. Zo werden al inspanningen gedaan om de preventieboodschap extra in de verf te zetten. Stad Oostende richtte zelfs een centraal opvangpunt op het strand in om verloren gelopen kinderen op te vangen en de druk op de schouders van de redders te verminderen.

NH90-helikopter

Ook voor het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) was het overigens een ongezien drukke maand. Zij werden in juli maar liefst 23 keer ingeschakeld voor reddingsoperaties en zoektochten op zee. “In de laatste vijf jaar waren er nooit eerder zoveel interventies”, klinkt het. “De laatste piek dateert van juni 2019, toen er 15 interventies geteld werden.” Slechts een derde van de interventies van het MRCC vonden overdag plaats, tijdens de werkuren van de strandreddingsdiensten. Bijna driekwart van de interventies, 15 om precies te zijn, draaiden rond vermiste personen in en rond het water. 16 keer moest ook de NH90-helikopter worden ingeschakeld. “Het aantal interventies hangt duidelijk samen met warme, mooie dagen en weekends. Op de warme dag van 17 juli waren er op 24 uur maar liefst zes interventies.”

