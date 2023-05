Bijenfeest in Beisbroek kon jong en oud bekoren: “Onze nieuwe bijenburcht is de kers op de taart”

Ook SpellenLab en Neverland zetten deuren open voor blokkende studenten: “En tussendoor kan je een spelletje spelen”

Studenten zijn vanaf pinkstermaandag 29 mei tot en met zondag 25 juni welkom in de bib van hogeschool VIVES Brugge en in de speelruimte van de Brugse spellenspeciaalzaak Neverland, om er in groep te blokken. Op beide locaties liggen... gezelschapsspellen klaar.