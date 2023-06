Bier Hijsen is uitverkocht: 't Brugs Beertje schenkt 3.000 euro aan Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Dubbel zoveel inschrij­vin­gen in maritieme school na ‘Een jaar op zee’: “Sinds we op televisie kwamen, krijgen we als visser een pak meer respect”

Het harde werk, de technische snufjes en de warme kameraadschap op de boot: televisiereeks ‘Een jaar op zee’ van Wim Lybaert toonde het wel en wee van de visserijsector in al haar facetten. En dat lijkt zijn effect niet gemist te hebben. Zo ziet het Maritiem Instituut Mercator in Oostende een verdubbeling van het aantal leerlingen dat zich heeft ingeschreven op de opendeurdag en ook de vissers zelf voelen zich meer gewaardeerd. “Het woordje ‘respect’ komt telkens terug. Dat doet verschrikkelijk veel deugd”, zegt jonge visser Yoshi Baert (22) uit Nieuwpoort. Een gesprek over leven en gemis op de boot.