Bibberen in de klas, met die open ramen en deuren: “Onze verwarming draait overuren. Ecologisch is dat een ramp, en de factuur zal wel volgen”

Brugge Vrouw riskeert 2 jaar cel voor diefstal van portefeuil­le en slipjes

8:39 Een 21-jarige Duitse vrouw riskeert in de Brugse rechtbank 2 jaar cel voor twee diefstallen in het centrum van Brugge. Nadat ze de portefeuille van een Chinese toeriste had gestolen, bleek de dievegge ook zeven gestolen slipjes in haar handtas te hebben zitten.