Bezoekers genieten van nostalgische warme kerstsfeer tijdens Midwinterfeest: “De overrompeling van Bruggelingen bewijst dat we nog meer nood hebben aan warme events in onze stad”

Het Volkskundemuseum was voor de gelegenheid gratis toegankelijk. Na een bezoek aan de rijke collectie konden kinderen creatief aan de slag aan de knutseltafels. In de binnentuin van het museum was er een gezellige winterbar. In het museum vonden demonstraties plaats van vaklui en kon je de spekkenbakker en speculaasbakker aan het werk zien. Het Kantcentrum hield eveneens demonstraties en workshops terwijl het koor No Notes voor de muzikale sfeer zorgde. In de Jeruzalemkapel tenslotte waren gidsen aanwezig en op het Adornesdomein bracht een verteller authentieke kerstverhalen. Daar stonden ook gezellige kerstkraampjes die de bezoekers in de gepaste sfeer brachten. Nico Blontrock (CD&V): “Je ziet hier amper toeristen. Het is een jaarlijkse afspraak voor de Bruggelingen want je vindt hier bijna enkel artisanale Brugse producten. We hebben in onze stad echt nog meer nood aan warme events zoals deze.”’