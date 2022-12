Bewoners Moerkerkse Steenweg trekken stoute schoenen aan en krijgen van de stad hun voortuintjes terug

BRUGGE Ook Brugse AZ Sint-Lu­cas merkt significan­te stijging in opnames met respiratoi­re klachten

Ook in het AZ Sint-Lucas in Assebroek merken ze laatste 3 weken een significante stijging in opnames met respiratoire klachten waaronder COVID-19, rhinovirus, influenza (griep), RSV en humaan metapneumovirus. “Op intensieve zorgen valt de bedbezetting relatief goed mee en is er 1 patiënt opgenomen omwille van complicaties bij een luchtweginfectie”, zegt het Diensthoofd Communicatie Nathan Vandendriessche.

22 december