HUIZEN­JACHT. Zoveel betaal je voor een huis met zwembad in Brugge of aan de kust: “Vanaf 800.000 euro tot...”

Het is de ultieme droom van velen: een zwembad in de tuin van hun huis. Wij klopten aan bij enkele vastgoedmakelaars in onze zoektocht naar een woning met zwembad. Aan welke prijsklasse moeten we denken? Is er een verschil tussen de stad en daarbuiten? En speelt de grootte van het zwembad een doorslaggevende rol?