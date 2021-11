Bewakingsbeelden tonen hoe verdachten elkaar high-five geven nadat ze meisje (16) hebben aangerand in Brugge

Knokke-Heist AZ Zeno bouwt met ‘Warm Nest’ een veilige plek voor kankerpa­tiën­ten en naasten: “Ervaring leert dat zo'n omgeving belangrijk is om diagnose te verwerken”

Warm Nest, het inloophuis voor kankerpatiënten op de site van AZ Zeno in Knokke-Heist, wordt in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen. Terwijl een ziekenhuis de tumor aanpakt, is Warm Nest er voor de mens achter de patiënt. “Na de diagnose is het belangrijk dat de patiënt en zijn of haar naasten in een veilige omgeving terechtkunnen voor extra informatie. Warm Nest biedt die", zegt professor Philippe Duyck, medisch directeur en bezieler van het project.

25 november