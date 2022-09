Beveiligingsassistent riskeert zes maanden cel met uitstel voor slagen aan gedetineerde

Oostkamp/Antwerpen Speurders ontmante­len drugslabo in Oostkamp en nemen 20.000 euro in beslag: “Chemisch proces was niet zonder risico voor gezondheid van producen­ten én buurtbewo­ners”

Een man uit Oostkamp en een kompaan uit Antwerpen zitten in de cel nadat eerder deze week een drugslab werd ontmanteld vlak naast de snelweg E403 in Oostkamp. In hetzelfde onderzoek troffen de speurders ook een opslagplaats aan in een garagebox in Antwerpen. Het onderzoek naar het drugslab loopt volop verder. Er werd onder andere 20.000 euro cash geld in beslag genomen. “Het chemisch aanmaakproces is niet zonder risico en kon de veiligheid van buurtbewoners in gevaar brengen”, zegt het Brugs parket.

