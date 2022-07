Betere toegankelijkheid station Sint-Pieters op de planning in... 2024

‘De aanpassing en uitbreiding van de stopplaats Sint-Pieters Brugge is momenteel gepland voor 2024 en 2025. Die uitvoeringsperiode is uiteraard nog sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiële middelen van Infrabel en NMBS, alsook van een nog af te sluiten overeenkomst tussen Infrabel, NMBS en stad Brugge in verband met het latere beheer van de installaties.’ Dat is het antwoord dat Infrabel aan de stad bezorgde. Van Den Driessche is ontgoocheld. “Of anders uitgedrukt: mensen die geen trappen kunnen doen en in de ruime buurt rond Sint-Pieters wonen, die zijn niet welkom op de trein. Onaanvaardbaar is dat. Al een gelukje dat we intussen voor de fietsers wel een stalling konden geplaatst krijgen.”