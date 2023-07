Bestuurder vernielt bushokje in Assebroek en vlucht dan weg

Betaalbaar tanken aan zee? Wij zochten voor u de goedkoop­ste tankstati­ons in de tien kustgemeen­ten

Een trip naar de kust met de auto gepland? Helaas is brandstof in Vlaanderen nog altijd redelijk prijzig. Maar waar kan je de kost nog enigszins drukken? Wij zochten in elke kustgemeente uit waar je het goedkoopst tankt.