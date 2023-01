Bestel eens een ‘vuil ventje’ in nieuwe horecazaak van ex-Big Brother-winnares Heidi (45): “Gezonde levensstijl begint met positieve mindset”

Brugge HUIZEN­JACHT. De prachtige herenhui­zen in Brug­ge-cen­trum: “Te koop vanaf 450.000 euro, maar vergeet de moderne ener­gie-ei­sen niet”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week trekken we op herenhuizenjacht in Brugge. Makelaar Dustin Demeyer maakt ons wegwijs. “We beschikken altijd over een aanbod. Maar afhankelijk van de staat van de woningen gaan ze ook heel vlotjes van de hand.”

14 januari