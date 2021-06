Beruchte gangster staat terecht na vermeende ontsnappingspoging uit gevangenis: "In z'n kussensloop zaten zeven aaneengeknoopte lakens”

De zware crimineel kwam begin februari dit jaar aan in de gevangenis van Brugge. Hij was besmet geraakt met corona in de Antwerpse gevangenis en had betere zorgen nodig. Daarom werd de dertiger getransfereerd naar de covid-afdeling in Brugge. Drie dagen na z'n aankomst merkten cipiers op dat een raam van de ziekenboeg beschadigd was. “Het plexiglas zat los en vertoonde barsten”, stelde de procureur. “Bovendien werden in de kussensloop van de beklaagde zeven aaneengeknoopte lakens en een broodmes teruggevonden.”

Nieuwe overvallen

Ontsnappen uit de gevangenis is in België niet strafbaar en daarom werd Elidrissi dinsdagmorgen vervolgd voor het aanbrengen van beschadigingen. Het parket vorderde 6 maanden cel voor de man. Zijn advocaat vroeg echter over de hele lijn de vrijspraak. Volgens Mathieu Langerock is er geen enkel bewijs tegen z'n cliënt. Hij pleitte onder meer dat de ziekenboeg centraal gelegen is in de gevangenis en het bijgevolg onmogelijk was om daaruit te ontsnappen. Het parket deed dat verhaal echter af als onzin.

Mohamed Elidrissi specialiseerde zich de voorbije jaren vooral in overvallen. In 2009 kreeg hij 15 jaar cel voor een hele reeks gewelddadige roven en carjackings. Drie jaar later werd hij veroordeeld voor het oplichten van enkele gedetineerden in de gevangenis. De dertiger kreeg begin dit jaar de kans om op geregelde tijdstippen de gevangenis even te verlaten, maar gebruikte zijn uitgaansvergunningen om nieuwe overvallen te plegen op onder meer een apotheek en kruidenierszaak. Hij kreeg voor die feiten intussen opnieuw 15 jaar cel. In het dossier rond de vermeende ontsnappingspoging doet de rechter op 19 juli uitspraak.