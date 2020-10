Benny (62) verloor vader aan corona en laat nu 1.000 aronskelk-pins verspreiden om slachtoffers te herdenken

Benny Poppe is geen onbekende in de Brugse horeca. Hij zit al een halve eeuw in de horeca, want in 1970 begonnen aan de hotelschool van Oostende. Tussendoor werkte hij in vele gerenommeerde zaken zoals bij Alain Chapel in Parijs, Hotel Byblos in Saint-Tropez en in verschillende restaurants in Brugge. Tegenwoordig is hij chef van het restaurant Duc de Bourgogne op het Huidevettersplein. Tijdens de lockdown bracht Benny 25 kilogram koffie en 10 kilogram chocolade naar het personeel van AZ Sint-Jan. De koffie van Auguste Escoffier was er goed voor 4.000 bakjes troost. “Ik wilde toen absoluut iéts doen”, zegt hij. “Auguste Escoffier is dit jaar precies 85 jaar gestorven. Hij was dé grote Franse kok, begaan met de mensen in nood.”